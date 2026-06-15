Плести венки из вьюна и гадать на суженых советует народный календарь

07:29, 15 июня 2026, ПАИ

Праздник зелёного вьюна или вьюнца отмечали на Руси в этот день. Он относится к числу старинных русских обрядов, пишет портал calend.ru.

Поселяне в этот праздник пели песни, которые посвящали парам, сочетавшимся браком в этом году. Молодые же угощали взрослых людей вином, а детей одаривали деньгами или конфетами.

Вечером молодёжь собиралась на игрища. Девицы водили хороводы и плели венки из вьюна. Плели на счастье, на суженых. Молодцы же бились на кулаках и боролись один на один. Дома в этот день украшали ветками берёз и венками, а на стол ставили каравай.