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Глава ФАДН: Если не заниматься нацполитикой – она будет заниматься тобой

В новой стратегии государственной национальной политики сделан акцент на укреплении единства и региональной работе. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на пресс-подходе после семинара-совещания по вопросам реализации национальной политики в субъектах Северо-Западного федерального округа сегодня, 17 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

По словам Игоря Баринова, в стратегии разработана модель региональной реализации государственной национальной политики.

«Сейчас для нас важно, чтобы каждый регион понимал, что же делать, своевременно отвечал на те риски и угрозы, о которых мы только что говорили: на агрессивное информационное воздействие, негативные последствия миграционных процессов и попытки наших оппонентов через якобы защиту прав представителей коренных малочисленных народов северной части Сибири и Дальнего Востока фактически формировать социальный запрет на развитие огромных территорий, где находятся все природные ресурсы нашей страны: нефть, газ, золото, уголь и другие», – сказал глава ФАДН.

Руководитель агентства подчеркнул, что регионы должны быть состоятельны в этой работе, и выразил уверенность, что совместными усилиями задача будет решена.

Он также отметил, что это ежедневная, сложная работа, которой надо заниматься: «Я всегда люблю говорить: если ты не будешь заниматься государственной национальной политикой, то государственная национальная политика будет заниматься тобой и будут негативные процессы, с которыми мы сталкивались в начале двухтысячных – на Манежной площади, в Белове и так далее».

Игорь Баринов положительно оценил внимание к этой теме в стране и в Северо-Западном федеральном округе: «Все регионы с разной долей успешности всё-таки эту работу делают, поддерживая межнациональный мир и согласие в нашей стране. В этом мы как раз и убедились на сегодняшнем семинаре-совещании».

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Глава ФАДН: Если не заниматься нацполитикой – она будет заниматься тобой

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