Названы две главные причины детского ожирения
Две причины детского ожирения назвал главный внештатный специалист, сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия в беседе с РИА Новости.
По его словам, основных причин детского ожирения две: фаст-фуд и гиподинамия (патологическое состояние организма, вызванное длительным ограничением двигательной активности и снижением мышечных нагрузок). Т. е. малоподвижный образ жизни.
Лео Бокерия выразил опасения, что молодые люди сегодня проводят огромное количество времени, уткнувшись в гаджеты.
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