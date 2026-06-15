Названы две главные причины детского ожирения

08:30, 15 июня 2026, ПАИ

Две причины детского ожирения назвал главный внештатный специалист, сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия в беседе с РИА Новости.

По его словам, основных причин детского ожирения две: фаст-фуд и гиподинамия (патологическое состояние организма, вызванное длительным ограничением двигательной активности и снижением мышечных нагрузок). Т. е. малоподвижный образ жизни.

Лео Бокерия выразил опасения, что молодые люди сегодня проводят огромное количество времени, уткнувшись в гаджеты.