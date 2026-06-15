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Общество

Названы две главные причины детского ожирения

Две причины детского ожирения назвал главный внештатный специалист, сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия в беседе с РИА Новости.

Фото: ПАИ

По его словам, основных причин детского ожирения две: фаст-фуд и гиподинамия (патологическое состояние организма, вызванное длительным ограничением двигательной активности и снижением мышечных нагрузок). Т. е. малоподвижный образ жизни.

Лео Бокерия выразил опасения, что молодые люди сегодня проводят огромное количество времени, уткнувшись в гаджеты.

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