Мошенники обманули жителя Пыталовского района на три миллиона рублей

10:46, 16 июня 2026, ПАИ

В прокуратуру Пыталовского района обратился 67-летний мужчина, который стал жертвой мошеннической схемы при попытке приобрести автомобиль за рубежом. Как сообщили ПАИ в прокуратуре, злоумышленники связались с мужчиной через мессенджер Telegram и убедили его перевести деньги для оформления сделки. В результате потерпевший лишился своих сбережений в размере 3 млн 30 тысяч 68 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В ходе расследования правоохранители установили владельца банковского счёта, на который поступила часть похищенных средств – более 700 тысяч рублей.

Для защиты прав потерпевшего прокуратура Пыталовского района направила в суд иск о взыскании неосновательного обогащения с жителя Красноярского края, на счёт которого были перечислены деньги. В настоящее время заявление находится на рассмотрении.

В надзорном ведомстве напоминают гражданам о необходимости проявлять осторожность при совершении крупных покупок через интернет и не переводить деньги незнакомым лицам без проверки достоверности сделки.