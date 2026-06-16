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Общество

В Великих Луках скончалась почётный гражданин города Антонина Ивановская

15 июня на 97-м году жизни скончалась Антонина Ивановская – ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны II степени, ветеран труда и почётный гражданин города Великие Луки. Об этом ПАИ сообщили в Великолукской гордуме.

Фото предоставили в Великолукской гордуме

Соболезнования родным и близким Антонины Ивановской выразили Великолукская городская Дума и администрация города. В обращении отмечается, что её жизненный путь стал примером мужества, стойкости, трудолюбия и преданности Родине.

Когда началась Великая Отечественная война, Антонине Ивановской было всего 13 лет. Вместе с семьёй она ушла в партизанский отряд, где выполняла обязанности разведчицы и связной, доставляла листовки и выполняла поручения командования, рискуя собственной жизнью.

За проявленные мужество и самоотверженность она была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалями в честь освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, а также юбилейными наградами ко Дню Победы.

После войны Антонина Ивановская посвятила себя развитию сельского хозяйства и науке. Она стала кандидатом сельскохозяйственных наук и многие годы работала в Великолукском сельскохозяйственном институте, занимаясь подготовкой специалистов и совершенствованием образовательного процесса.

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