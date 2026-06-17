Магомедсалам Магомедов: Псковская земля остаётся форпостом российской государственности

11:22, 17 июня 2026, ПАИ

На церемонии открытия мемориального комплекса в честь защитников Отечества в Пскове выступил заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов. Он подчеркнул, что новый мемориал является символом вечной памяти и глубокой благодарности воинам, отдавшим свои жизни за Родину, передаёт корреспондент ПАИ.

«Открытие мемориального комплекса – это знак вечной памяти и глубокой благодарности воинам. В Год единства это имеет особое значение, ведь единство – залог победы», – отметил Магомедов.

По его словам, единство страны проявляется не только на передовой, но и в ежедневном труде военнослужащих, волонтёров, медиков и всех, кто помогает защитникам Отечества. Он подчеркнул, что бойцы чувствуют поддержку надёжного тыла и знают, что за ними стоит вся страна.

Заместитель руководителя администрации президента напомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что история России является непрерывной чередой подвигов. Он отметил, что сегодня, как и в самые сложные периоды отечественной истории, представители разных национальностей вместе стоят на защите страны.

Особое внимание Магомедсалам Магомедов уделил роли Псковской земли, назвав её форпостом российской государственности и местом, где формировался характер русского народа.

По его словам, мемориал посвящён тем, кто отдал жизнь за Отечество, а сохранение памяти о героях имеет огромное значение для воспитания подрастающего поколения.

«Собравшихся объединяет чувство благодарности тем, кто совершил подвиг. Это подлинный патриотизм. Вечная слава воинам Псковского гарнизона и всем их боевым братьям со всей страны», – сказал Магомедов.