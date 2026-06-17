Представитель Кремля назвал Псков оплотом русской государственности

12:38, 17 июня 2026, ПАИ

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов назвал Псков оплотом русской государственности и землёй духовной силы. Такое заявление он сделал на окружном семинаре-совещании по вопросам реализации государственной национальной политики, которое проходит в правительстве Псковской области сегодня, 17 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Он поблагодарил регион и губернатора Михаила Ведерникова за высокий уровень организации мероприятия и тёплый приём.

«Наш выбор места проведения совещания в этом году сделан не случайно. Псков – это особый город, один из древнейших городов России, оплот русской государственности, земля славы, земля духовной силы. И символично, что именно в Год единства народов России мы собираемся здесь», – заявил Магомедсалам Магомедов.

Он подчеркнул, что вопросы государственной национальной политики относятся к числу наиболее приоритетных для обеспечения внутренней стабильности страны. Заместитель руководителя администрации президента напомнил, что 2026 год объявлен главой государства Годом единства народов России, что имеет важное стратегическое значение для дальнейшего развития страны и укрепления единства российской нации.

«Очень важно, что проведение Года единства совмещено с началом реализации новой стратегии государственной национальной политики на период до 2036 года. И, как отметил президент страны на заседании Совета по межнациональным отношениям, общественное и национальное единство является самой важной и главной опорой нашего суверенитета», – добавил он.



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ















Магомедсалам Магомедов обратил внимание, что все регионы уже включились в реализацию мероприятий года. Он подчеркнул, что в концепции Года единства народов России главное слово и главный смысл – единство: единство поддержки национального лидера, единство фронта и тыла в период специальной военной операции, единство в сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей и единство народов России.

«Об этом мы сегодня говорили на открытии мемориального комплекса», – отметил он, имея в виду церемонию в деревне Белый Мох, состоявшуюся ранее в тот же день.

Заместитель руководителя администрации президента пожелал всем жителям Псковской области и губернатору дальнейших успехов, мира и благополучия.

Отметим, семинары-совещания по реализации стратегии государственной национальной политики проводятся в федеральных округах ежегодно с 2014 года. В Псковской области окружной семинар-совещание проходил в 2019 году.

В ноябре 2025 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым утверждается стратегия государственной национальной политики России на период до 2036 года. Стратегия вступила в силу с 1 января 2026 года и состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

В ней, в частности, говорится: «Реализация настоящей стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, её внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации».