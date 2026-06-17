Михаил Ведерников рассказал о развитии патриотических проектов в регионе

13:27, 17 июня 2026, ПАИ

В правительстве Псковской области проходит окружной семинар-совещание, посвящённый вопросам реализации государственной национальной политики в субъектах Северо-Западного федерального округа. Губернатор Михаил Ведерников в своём выступлении подчеркнул, что ключевой задачей регионов является создание условий для самореализации жителей, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы говорим о формировании на территории не самого богатого региона широкой инфраструктуры возможностей и имиджа места, где каждый человек независимо от возраста, социального статуса, национальности может реализовать свой потенциал», – отметил он.

Глава региона добавил, что в Псковской области ведётся работа по укреплению исторических символов и формированию вокруг них общественных и образовательных проектов. «В этой части началось укрепление ключевых региональных символов, вокруг которых потом выстраивали работу», – сказал Ведерников.

Он напомнил о развитии мемориальных и патриотических инициатив в регионе, связанных с историей Великой Отечественной войны. «Мы получили хороший опыт участия в программе Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Два года назад регион стал пилотной площадкой для конкурса среди молодёжи из Беларуси. В прошлом году был реализован проект «Рождённое знамя на Псковской земле», – отметил губернатор.

По его словам, подобные проекты уже привлекли тысячи участников из разных стран. «Тогда нашу область посетили более 2,2 тысячи участников из России, Беларуси и Абхазии», – уточнил он.

Отдельно глава региона рассказал о работе по сохранению исторической памяти. «Мы сформировали инфраструктуру противодействия искажению исторических фактов, открыли первый в России музей истории оккупации и геноцида населения», – подчеркнул он.

Михаил Ведерников также отметил, что трагические события войны занимают важное место в образовательной системе региона.

«Во время Великой Отечественной войны область потеряла половину гражданского населения. Теперь школьники узнают об этом не из случайных источников, а из тех, которые включены в обязательную программу», – сказал он.

Губернатор напомнил о судебном решении, связанном с признанием преступлений нацистов. «Псковский областной суд в 2021 году признал преступлением против человечества, совершённым нацистами в нашей области. Кстати, латышские власти ответили на это тем, что разгромили на приграничной территории свою часть мемориала «Курган Дружбы», который 70 лет ежегодно собирал партизан-подпольщиков России, Беларуси, Латвии», – отметил он.

Завершая выступление, он подчеркнул значимость работы по сохранению памяти и патриотическому воспитанию. «Мы учредили региональную награду за заслуги в сохранении памяти о Великой Отечественной войне, воспитании у молодёжи чувства патриотизма и сохранения исторической памяти», – добавил губернатор.