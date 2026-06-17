Учёный назвал самые полезные виды кваса

16:18, 17 июня 2026, ПАИ

Квас – любимый многими россиянами продукт, который может не только содержать пользу для организма, но и принести вред здоровью, предупреждает профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктор медицинских наук Нина Вишневская. Об этом пишет tmn.aif.ru.

Традиционный тёмный квас богат витаминами групп B, E, C и K, а также калием с магнием.

«Такой продукт стимулирует пищеварение и обмен веществ. Железо в составе помогает при анемии, а фосфор с кальцием укрепляют зубы. Это идеальный напиток для активных людей, чтобы восстановить солевой баланс после нагрузок», – рассказала Нина Вишневская.

Однако ржаной квас противопоказан при гастрите с повышенной кислотностью, язве и панкреатите – органические кислоты могут спровоцировать резкое обострение.

Овсяный квас имеет нежный вкус и часто используется как лечебное средство после антибиотиков или при бессоннице. Но именно здесь кроется подвох. Специалисты выяснили, что на овсяных хлопьях могут обитать бактерии Bacillus cereus, попадающие из почвы. При длительном тёплом хранении они выделяют токсины, которые не уничтожаются даже кипячением.

Для здорового взрослого человека это не страшно, но для детей до пяти лет и людей с хроническими заболеваниями ЖКТ такой напиток грозит тяжёлым отравлением. Поэтому учёные настоятельно советуют: овсяный квас лучше покупать в магазине. Пастеризация на заводе убивает опасные микробы, делая продукт безопасным.

Белый квас, рецепт которого восстанавливали в экспедициях по деревням, сегодня незаслуженно забыт. В отличие от тёмного, он почти не вызывает брожения в кишечнике и подходит даже людям с чувствительным желудком, а аминокислоты в его составе помогают восстанавливать суставы.

Находкой для гипертоников стал свекольный квас.

«Нитраты из свёклы при брожении превращаются в оксид азота. Он расширяет сосуды, и давление может снизиться уже через полчаса после стакана напитка», – отметила Нина Вишневская. Этот вариант также ускоряет метаболизм и борется с отёками.

Ягодные и фруктовые квасы (из смородины, клюквы или яблок) – чемпионы по антиоксидантам, но они же и самые коварные из-за высокого содержания сахара. Диабетикам от таких напитков лучше отказаться, предупреждают врачи: глюкоза в жидком виде всасывается моментально, вызывая опасный скачок сахара.

Медовый квас, напротив, отлично справляется с простудой и даже поднимает настроение за счёт полифенолов, стимулирующих выработку серотонина. Однако мёд – мощный аллерген, способный при злоупотреблении довести до отёка Квинке.

Даже самый полезный квас – это продукт брожения, содержащий небольшое количество спирта и активные кислоты. Безопасная норма для взрослого – не более одного–двух стаканов (до 500 миллилитров) в день, и пить его следует исключительно после еды. Домашний «живой» квас хранится в холодильнике всего три–пять дней, а открытую бутылку магазинного напитка нужно выпить за одни–двое суток, чтобы избежать размножения бактерий из воздуха.

Эксперт подчеркнул, что квас может стать отличной заменой сладким газировкам, если знать меру. Однако беременным и кормящим мамам перед употреблением любого вида стоит проконсультироваться с врачом из-за естественного содержания спирта в напитке.