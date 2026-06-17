Псковские депутаты поддержали идею медалей для выпускников девятых классов

14:55, 17 июня 2026, ПАИ

Члены комитета по труду и социальной политике Законодательного Собрания Псковской области поддержали законодательную инициативу коллег из Санкт-Петербурга о награждении выпускников девятых классов золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Как отметил вице-спикер Игорь Дитрих, сейчас такие медали получают только выпускники 11-х классов. «А те ребята, которые после девятого класса пошли в колледжи и техникумы, такого права, к сожалению, лишены. Законопроект эту несправедливость устраняет», – обозначил суть предложения вице-спикер.

Игорь Дитрих подчеркнул, что речь идёт о поддержке концепции законопроекта. Члены комитета сочли справедливым уравнять школьников и учащихся колледжей и техникумов в поощрении за успехи в учёбе.