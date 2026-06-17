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Общество

В Пскове изменили схему движения на двух перекрёстках

В Пскове по решению городской комиссии по безопасности дорожного движения внесены изменения в организацию движения на двух городских перекрёстках, сообщил глава города Борис Елкин в мессенджере MAX.

Фото: канал Бориса Елкина в мессенджере MAX

Так, на улице Коммунальной рядом с пересечением с улицей Рокоссовского и напротив автобусной остановки изменилась схема движения по полосам в направлении от улицы Печорской к улице Балтийской.

Фото: канал Бориса Елкина в мессенджере MAX

Теперь на участке организованы три полосы движения. Левая полоса предназначена для поворота в сторону Рижского проспекта, средняя позволяет продолжить движение прямо, а правая – двигаться прямо или поворачивать направо в сторону улицы Байкова.

Изменения направлены на повышение пропускной способности участка и должны сократить время в пути для автомобилистов, особенно в вечерние часы пик.

Фото: канал Бориса Елкина в мессенджере MAX

Кроме того, новая дорожная разметка появилась на круговом перекрёстке улиц Балтийской и Завеличенской. Здесь изменена схема движения таким образом, чтобы исключить съезд с кольца из внутренней полосы.

Ожидается, что нововведения сделают движение на этих участках более безопасным и упорядоченным.

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