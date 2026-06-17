Праздник «Равнодействие» пройдёт в Изборске 20 июня

18:06, 17 июня 2026, ПАИ

Ремесленный праздник «Равнодействие», посвящённый единству мужского и женского начал, пройдёт на площадке Плитолом в Изборске в Печорском районе 20 июня. Об этом сообщается в группе «Изборище и содружество изборских мастеров» в соцсети «ВКонтакте».

«Наше «Равнодействие» – это не поиск компромиссов, а радость узнавания друг друга в совместном труде, где два мира сливаются в единый поток творчества. Смысл праздника – показать, что столь разные миры мужчин и женщин в своём единстве создают возможность творения: новой жизни, новых отношений и нового мира», – отметили организаторы.

Они подчеркнули, что именно в этом взаимодействии основа гармонии в мире.

В программе праздника символические образы мужского и женского миров в русских традиционных песнях, танцах и играх, совместные ремесленные практики, творческие форматы общения и общая трапеза.