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Культура

Праздник «Равнодействие» пройдёт в Изборске 20 июня

Ремесленный праздник «Равнодействие», посвящённый единству мужского и женского начал, пройдёт на площадке Плитолом в Изборске в Печорском районе 20 июня. Об этом сообщается в группе «Изборище и содружество изборских мастеров» в соцсети «ВКонтакте».

Изображение из группы «Изборище и содружество изборских мастеров» в соцсети «ВКонтакте»

«Наше «Равнодействие» – это не поиск компромиссов, а радость узнавания друг друга в совместном труде, где два мира сливаются в единый поток творчества. Смысл праздника – показать, что столь разные миры мужчин и женщин в своём единстве создают возможность творения: новой жизни, новых отношений и нового мира», – отметили организаторы.

Они подчеркнули, что именно в этом взаимодействии основа гармонии в мире.

В программе праздника символические образы мужского и женского миров в русских традиционных песнях, танцах и играх, совместные ремесленные практики, творческие форматы общения и общая трапеза.

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