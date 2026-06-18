Ценителей органной музыки приглашают на два концерта в печорской кирхе

09:13, 18 июня 2026, ПАИ

В лютеранской церкви Святого Петра в Печорах пройдут концерты органной и ансамблевой музыки. Музыкальные вечера состоятся 20 июня в 16:30 и 21 июня в 16:00, сообщили ПАИ организаторы.

Перед слушателями выступят музыканты дуэта «Эталон» – Мадат и Елена Худайбергановы (скрипка и виолончель), а также органисты Дина Ихина и Денис Маханьков из Пскова.

В программе концертов – произведения европейских композиторов XVII–XX веков. Прозвучат сочинения Генри Пёрселла, Иоганна Себастьяна Баха, Джузеппе Торелли, Алессандро Страделлы, Джованни Легренци, Жозефа Бодэна де Буамортье и других авторов. Особое место в программе займут органные произведения Баха, включая знаменитую Токкату и фугу ре минор (BWV 565).

Также зрители услышат произведение современного канадского композитора Дени Бедара – Маленькую сюиту для органного дуэта, состоящую из четырёх частей: «Интродукция», «Фанфары», «Песня» и «Скерцандо».

Концерт состоится по адресу: улица Гагарина, 12а. Орган, расположенный здесь, построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов в России. Кроме того, печорский орган – единственный духовой орган в Псковской области.