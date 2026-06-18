Псковский учитель стал лауреатом международного конкурса чтецов Пушкина

12:58, 18 июня 2026, ПАИ

Лауреатом первой степени VII Международного конкурса видеороликов «Читаем А. С. Пушкина» 2026 года стал учитель русского языка и литературы псковской гимназии № 29 Вячеслав Новиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Конкурс состоялся в рамках Международной просветительской акции «Пушкинский диктант – 2026». В нём приняли участие представители 54 регионов России и четырёх зарубежных стран – Руанды, Белоруссии, Молдавии и Узбекистана. В конкурсных работах стихи великого русского поэта прозвучали на иностранных языках и языках народов России.

«От всей души поздравляем Вячеслава Геннадьевича с этим значимым достижением! Эта победа – яркое подтверждение высокого профессионализма педагога, его умения вдохновлять учеников и сохранять великое литературное наследие», – отметили в администрации.