Псковича оштрафовали за демонстрацию запрещённой символики в СИЗО

10:21, 18 июня 2026, ПАИ

Псковский городской суд привлёк к административной ответственности мужчину за изготовление и демонстрацию символики запрещённой экстремистской организации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В марте в одной из камер следственного изолятора № 1 УФСИН России по Псковской области мужчина нарисовал на листе бумаги восьмиконечную чёрно-белую звезду, являющуюся символикой движения «Арестантское уголовное единство»*, деятельность которого запрещена на территории России.

Изготовленное изображение он разместил на шкафу для хранения продуктов питания, чтобы его могли видеть все, кто был в камере.

Суд пришёл к выводу, что действия мужчины нарушают требования федерального законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.3 КоАП РФ.

По итогам рассмотрения дела суд назначил нарушителю административный штраф.

*Решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.08.2020 года по делу № АКПИ20-514с, вступившим в законную силу 27.08.2020 года, международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» признано экстремистским, его деятельность на территории Российской Федерации запрещена.