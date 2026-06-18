В Острове мужчина предстанет перед судом за применение насилия и оскорбление представителя власти

20:17, 18 июня 2026, ПАИ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) и в оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ). Об этом сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в мессенджере MAX.

По версии следствия, 17 апреля текущего года вечером на одной из улиц в Острове инспектор ДПС остановил мужчину, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Тот, не желая подчиниться законным требованиям сотрудника полиции, высказал оскорбления и применил насилие в отношении последнего.

По ходатайству следствия обвиняемому суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что фигурант был ранее неоднократно судим за совершение преступлений против собственности и порядка управления.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.