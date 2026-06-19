Александр Котов дал характеристику уходящему созыву Заксобрания Псковской области
Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов охарактеризовал седьмой созыв парламента как «очень профессиональный» и стремившийся «к серьёзной и кропотливой работе, а не к показной деятельности». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Наша цель – не просто выступать с горячими речами, а тщательно готовить законопроекты, проводить совещания и работать в комитетах. Это даёт гораздо больше эффекта, чем выступления на публику», – заявил Александр Котов по итогам 56-й сессии.
Председатель Собрания отметил, что активно борется с популистскими законопроектами, так как считает, что законодательный орган должен быть ответственным и понимать, за счёт каких ресурсов можно решать существующие проблемы.
«Нам удалось добиться значительного сокращения таких инициатив, и депутаты сосредоточены на объективной оценке возможностей региона и решении его проблем. Впереди важные события, включая выборы, назначенные на 20 сентября текущего года. Этот созыв завершает свою работу, и я уверен, что наш профессионализм и ответственность будут способствовать дальнейшему развитию Псковской области», – подытожил Александр Котов.
Дату выборов депутатов Законодательного Собрания Псковской области согласовал профильный комитет