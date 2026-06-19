Представители Псковской области вошли в топ-5 международной премии Bridge Awards

11:44, 19 июня 2026, ПАИ

В топ-5 номинации «Интеграция и адаптация» I Международной премии Bridge Awards вошли два представителя Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Ими стали руководитель центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова и уполномоченный при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская.

Михаил Ведерников подчеркнул, что премия Bridge Awards призвана укреплять мосты между культурами и развивать деловые связи России с другими странами. «Наши специалисты ведут важную работу по поддержке иностранных граждан, помогая им комфортно и безопасно адаптироваться в России и регионе», – отметил он.

Под руководством Натальи Тудаковой центр содействия переселению «Соотечественник» работает с 2024 года. Сотрудники центра оказали помощь почти четырём тысячам заявителей, помогая с переездом, оформлением документов, поиском жилья и трудоустройством. Для содействия интеграции «Соотечественник» проводит обучающие семинары по предпринимательству и сельскому хозяйству, организует бесплатные мероприятия по истории и культуре России, в которых приняли участие более 1 400 человек.

Уполномоченный при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская обеспечивает персональное сопровождение импатриантов и соотечественников и напрямую взаимодействует со всеми службами, отметил глава региона. Псковский губернатор обратил внимание, что задачу уполномоченный может отработать индивидуально и точечно, что ускоряет согласование решений, включая сложные случаи.

«Именно о такой работе наши переселенцы потом говорят – нас буквально за руку провели по всем инстанциям. Номинация – важное признание труда наших специалистов и работы региональной команды. Вместе мы делаем нашу область по-настоящему гостеприимной, комфортной для жизни. Ждём всех. Тех, кто уже принял решение и кто только задумывается о переезде. И каждому готовы помочь», – заключил Михаил Ведерников.