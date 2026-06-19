В Порховском районе приводят в порядок участок дороги Лудони – Павы – Боровичи

14:35, 19 июня 2026, ПАИ

В Порховском районе приводят в порядок участок дороги Лудони – Павы – Боровичи протяжённостью более 8 километров, сообщили ПАИ в региональном минтрансе.

Работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На отрезке между деревней Городок и селом Павы специалисты уже отфрезеровали старое покрытие и уложили два слоя нового асфальта. Сейчас восстанавливают обочины, ремонтируют съезды и водопропускные трубы.

Автодорога связывает между собой несколько небольших населённых пунктов и две федеральные трассы. Завершить ремонт планируют в августе.