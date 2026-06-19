В Порховском районе приводят в порядок участок дороги Лудони – Павы – Боровичи
В Порховском районе приводят в порядок участок дороги Лудони – Павы – Боровичи протяжённостью более 8 километров, сообщили ПАИ в региональном минтрансе.
Работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На отрезке между деревней Городок и селом Павы специалисты уже отфрезеровали старое покрытие и уложили два слоя нового асфальта. Сейчас восстанавливают обочины, ремонтируют съезды и водопропускные трубы.
Автодорога связывает между собой несколько небольших населённых пунктов и две федеральные трассы. Завершить ремонт планируют в августе.
Заправлял зажигалку: житель Новосокольников получил два года условно за пожар, унёсший три жизни
Из-за съёмок фильма «Война и мир» изменился график работы некоторых объектов Пушкинского заповедника