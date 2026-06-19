Псковичи участвуют в форуме «Шум» в Калининградской области

14:22, 19 июня 2026, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие в образовательной программе «Шум. Города» – втором потоке V Всероссийского молодёжного образовательного форума «Шум» в Калининградской области, сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив.

Мероприятие, приуроченное к 80-летию Калининградской области, объединило молодых медиаспециалистов, блогеров и активистов, готовых менять информационную среду своих муниципалитетов.

Псковскую область на форуме представляют Софья Радион, Дарья Васильева и Вероника Луенкова. На протяжении пяти дней, с 16 по 20 июня, они вместе с участниками из разных регионов страны будут работать над созданием медиапроектов, направленных на развитие российских территорий через современные коммуникации, локальную идентичность и создание востребованного контента о городах и регионах.

«Наша команда занимается созданием визуальной концепции продвижения Светлогорска. Мы разрабатываем чат-бот, который предлагает маршрут по городу. Уже побывали на экскурсии – очень красиво: черепичные крыши и море. Мне очень повезло с командой: все активные, работаем слаженно. В моей команде ребята из Читы, Вологды, Калининграда, Москвы, Хабаровска, Барнаула и многих других городов. Крайне интересно общаться с людьми из разных регионов», – поделилась подробностями о работе в рамках направления «Визуальный код города» Вероника Луенкова.

Участники работают по четырём направлениям: «Город как герой: повествование и журналистика», «Визуальный код города: фото, видео, дизайн», «SMM и вовлечение: диалог с горожанами» и «Медиапроекты с эффектом: от идеи до реализации». В рамках программы проходят образовательные лекции по шрифтам, нейросетям, русскому стилю и другим актуальным темам.

«Этот форум – первый опыт, когда ожидания совпали с реальностью на 99 %. Я ехала сюда с конкретной целью и получаю ту информацию, которая мне нужна. Организаторы – действительно команда профессионалов, которые по-настоящему живут и горят этим проектом! Отличная организованность. Я познакомилась здесь с ребятами самых разных национальностей и поняла, насколько многогранна и богата наша страна. Безмерная благодарность Росмолодёжи за такие возможности», – отметила Софья Радион.

Особое внимание на форуме уделяется также практике: в проектных командах участники разрабатывают собственные решения для продвижения российских территорий и поддержки локальных инициатив. Итогом программы станут медиапродукты, визуальные концепции, коммуникационные стратегии и дорожные карты проектов, которые будут использовать региональные команды и молодёжные организации.

Напомним, форум «Шум» проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Ранее сообщалось, что студентки из Псковской области Ольга Шершнева и Елена Бордюкова также приняли участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Шум».