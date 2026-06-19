Как действовать при обнаружении подозрительных находок, объяснили в полиции

15:29, 19 июня 2026, ПАИ

В Псковской области и соседних регионах нередки случаи, когда граждане находят предметы, напоминающие взрывные устройства или боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Опасность таких находок заключается в том, что неосторожное обращение с ними может привести к тяжёлым последствиям, предупреждают в пресс-службе регионального УМВД.

Подозрительные вещи могут попадаться в общественном транспорте, в подъездах, у квартир, в учреждениях и местах массового скопления людей. Полицейские составили памятку о том, как правильно себя вести в таких ситуациях.

Если подозрительный предмет обнаружен в автобусе или маршрутке, нужно спросить у пассажиров, не забыл ли кто-то свою вещь. Если владелец не нашёлся, следует немедленно сообщить о находке водителю.

Если подозрительный предмет найден на лестничной клетке, нужно опросить соседей, а если владелец не установлен – без промедления проинформировать полицию.

В учреждении при обнаружении подозрительного предмета необходимо обратиться к администрации или дежурному сотруднику.

Во всех случаях категорически запрещается вскрывать или перемещать находку. Нужно предупредить окружающих об опасности, попросить их покинуть территорию и дождаться прибытия оперативной группы.

Внешний вид предмета может быть обманчив. Для маскировки взрывных устройств часто используют сумки, пакеты, коробки и даже детские игрушки.

Родителям рекомендуют объяснить детям, что любой предмет, найденный на улице, может представлять серьёзную опасность для жизни и здоровья. Главное правило – не предпринимать никаких самостоятельных действий с обнаруженными объектами.