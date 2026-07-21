Великолукский суд взыскал с продавца 380 тысяч рублей за продажу чужого автомобиля

09:44, 21 июля 2026, ПАИ

Великолукский городской суд взыскал с продавца 380 тысяч рублей в пользу покупателя, который лишился автомобиля и денег из-за сделки с не принадлежавшей продавцу машиной, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В январе 2023 года истец передал продавцу 380 тысяч рублей за подержанный Ford Focus. Договор был заключён устно. Позже выяснилось, что продавец не имел права распоряжаться автомобилем, так как он принадлежал другому лицу.

Суд отказался расторгать устный договор купли-продажи, поскольку сделки между гражданами на сумму свыше 10 тысяч рублей требуют письменной формы. Однако факт передачи денег был доказан, а продажа чужого имущества признана причиной реального ущерба.

Суд обязал продавца возместить покупателю 380 тысяч рублей, а также оплатить судебные издержки.