Стало известно место установки памятника героям-вертолётчикам в Островском районе

10:25, 21 июля 2026, ПАИ

Место будущего размещения памятника героям-вертолётчикам в Островском районе осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 21 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

В рабочем выезде также участвуют председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, помощник губернатора Псковской области, выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш, глава Островского округа Дмитрий Быстров.

Презентовала проект вице-губернатор Ольга Тимофеева. Согласно проекту, памятник установят в Острове возле федеральной трассы. Его основным элементом станет демилитаризированный лётный экземпляр разведывательно-ударного вертолёта нового поколения Ка-52. Он будет виден со стороны федеральной трассы.

На общее благоустройство территории и создание пьедестала выделено порядка 22 миллионов рублей, ещё 1,5 миллиона – на установку мемориала.

Ранее сообщалось, что конструкция вертолёта Ка-52 проходила демилитаризацию. Создание памятника инициировал глава региона Михаил Ведерников.

Более десяти лет в регионе дислоцируется бригада армейской авиации. С самого первого дня СВО вертолётчики мужественно и с высочайшим профессионализмом выполняют боевые задачи, неизменно достигая поставленных целей. За самоотверженный ратный труд и боевые заслуги в феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин вручил бригаде орден Жукова.

Добавим, что в 2025 году в Островском районе открыли памятник воинам-вертолётчикам, которые служили Отечеству на Псковской земле и погибли в ходе выполнения специальных задач.

Отметим, сегодня Островский округ отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот день город был освобождён от немецко‑фашистских захватчиков войсками 3‑го Прибалтийского фронта в ходе Псковско‑Островской операции. Важнейшим моментом стало то, что батальон майора Тараса Степановича Рымара не только ворвался в город, но и предотвратил взрыв цепного моста через реку Великую – символа Острова.