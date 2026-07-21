Пять потерпевших крушение украинских БПЛА уничтожены в Псковской области

09:00, 21 июля 2026, ПАИ

Эксперты-взрывотехники УФСБ России по Псковской области регулярно уничтожают потерпевшие крушение украинские беспилотные летательные аппараты. За июнь и июль на территории региона обнаружено и ликвидировано пять БПЛА противника, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

УФСБ России по Псковской области напоминает правила поведения в случае обнаружения жителями региона беспилотного летательного аппарата: нельзя подходить к сбитому беспилотному воздушному судну и его отдельным фрагментам, вблизи БПЛА нельзя пользоваться сотовым телефоном или радиоаппаратурой. Любую информацию о пролётах БПЛА, местах падения нужно незамедлительно сообщать по телефону дежурной службы УФСБ России по Псковской области (8 8112) 72-52-00.

Кроме того, в регионе действует указ губернатора Псковской области о запрете публикации и распространения в средствах массовой информации и интернете любой информации, в том числе фото- и видеоматериалов, сообщений:

– касающихся применения и последствий применения БПЛА, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения (падения), запуска, траекторию полёта, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесённых атакой повреждений;

– касающихся применения и последствий применения средств (систем) противодействия БПЛА, в том числе средств (систем) противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы;

– способствующих раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы сил и средств Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов на территории Псковской области.

Несоблюдение этих запретов является основанием для привлечения гражданина к ответственности в соответствии с законодательством РФ.