В печорском детском саду обновили окна и двери по проекту ТОС

09:28, 21 июля 2026, ПАИ

В детском саду «Муравейник» в деревне Лавры полностью обновили окна и двери благодаря победе территориального общественного самоуправления «Чудесный островок» в областном конкурсе проектов. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём официальном канале на платформе MAX.



Фото: из канала главы округа в MAX



Фото: из канала главы округа в MAX



Фото: из канала главы округа в MAX





Проект «Окна в будущее» предусматривал замену старых деревянных рам на современные пластиковые конструкции. В группах установлены 26 новых оконных блоков, 4 входные двери, подоконники, откосы и противомоскитные сетки.

Глава округа поблагодарил инициативную группу ТОС за настойчивость, подготовку проекта и желание изменить жизнь вокруг себя. Отдельные слова благодарности он выразил директору детского сада Ларисе Дроздовой за активную позицию и контроль на всех этапах работ.

Валерий Зайцев отметил, что этот пример является ярким подтверждением того, что ТОС действительно меняет жизнь на местах. Он призвал все активные группы деревень и микрорайонов не бояться участвовать в конкурсах и добавил, что со стороны округа всегда готовы поддерживать такие инициативы.