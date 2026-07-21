Более 40 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю

10:11, 21 июля 2026, ПАИ

41 выезд совершила аварийно-спасательная служба Псковской области с 13 по 19 июля, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

На водные объекты совершено два выезда, оба – для проведения водолазных работ. На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий спасатели выезжали 15 раз. Четыре выезда связаны с идентификацией взрывоопасных предметов, два – с поиском людей в природной среде. Семь выездов оказались ложными, ещё 11 – прочие.

В ходе поисковых работ в природной среде был спасён один человек, которому оказали первую помощь. При проведении водолазных работ извлечён один труп.