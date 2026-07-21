Акцию «Пять фактов дорожной безопасности» провели в Опочецком районе

09:39, 21 июля 2026, ПАИ

Профилактическая акция «Пять фактов дорожной безопасности» прошла в Опочецком районе. Её провели сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий» для местных водителей, сообщили ПАИ в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

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В ходе мероприятия автоинспекторы напомнили о самых распространённых нарушениях, которые чаще всего приводят к ДТП. В их числе – выезд на полосу встречного движения, превышение установленного скоростного режима, игнорирование правил пользования телефоном, управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также несоблюдение правил перевозки детей.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей строго соблюдать требования правил дорожного движения и вручили им информационные памятки.