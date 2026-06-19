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На Михайловские Пушкинские чтения приглашают псковичей

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» анонсирует августовские Михайловские Пушкинские чтения и приглашает псковичей и жителей других регионов принять в них участие в качестве докладчиков или слушателей. Традиционная конференция приурочена к очередной годовщине приезда поэта в родовое имение (так называемую северную ссылку), сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Репродукция: А. Константинов. Приезд Пушкина в Михайловское (1968). Из фондов музея-заповедника

То время и то место, по сути, стали для Пушкина временем и местом духовного преображения и, вопреки обстоятельствам, невероятного творческого подъёма, отметили в музее.

Для того чтобы обозначить общее направление работы предстоящих чтений, в музее выбрали две строки из стихотворения «Чадаеву» («В стране, где я забыл тревоги прежних лет…») 1821 года: «В уединении мой своенравный гений / Познал и тихий труд, и жажду размышлений».

«В 2026 году мы отмечаем 200-летие со дня издания 2-й и создания 4-й, 5-й и, в основной своей части, 6-й глав романа Пушкина «Евгений Онегин». Кроме того, два века назад были написаны и многие стихотворные шедевры, такие как «Пророк», «Признание», «Песни о Стеньке Разине», и публицистическая записка «О народном воспитании». По сути, Михайловские чтения нынешнего года – это приглашение к разговору об окончании и итогах ссылки Пушкина, о значении этого периода для поэта и для всей отечественной и мировой литературы», – подчеркнули в «Михайловском».

Богат год и на различные круглые даты и юбилеи, касающиеся биографии поэта и его ближайшего окружения: это 200-летие приезда в Тригорское и Михайловское поэта Николая Языкова, 245-летие со дня рождения хозяйки Тригорского Прасковьи Осиповой, 200-летие со дня смерти двоюродного деда Пушкина Петра Ганнибала и прочее.

Среди тем, которые организаторы конференции предлагают к обсуждению, – «Но ты – губерния Псковскáя…». А. С. Пушкин и Псковский край», «А. С. Пушкин, его окружение, его эпоха», «Пушкинские традиции в литературе», «Русский язык: от А. С. Пушкина до наших дней», «Венок А. С. Пушкину в русской и зарубежной культуре (кино, живопись, театр, музыка)», «Золотой век русской литературы» и многие другие.

Все подробности, важные для потенциальных участников предстоящих Михайловских Пушкинских чтений, можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Специалистам → Конференции, семинары → Научно-практическая конференция «В уединении мой своенравный гений / Познал и тихий труд, и жажду размышлений».

В «Михайловском» уточнили, что заседания Михайловских Пушкинских чтений будут проходить в научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) 21 и 22 августа.

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