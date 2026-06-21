Редкие военные песни прозвучат на концерте в Пскове

13:36, 21 июня 2026, ПАИ

Концертная программа «Память. Забытые песни о войне» состоится 22 июня в Псковской областной филармонии, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

В программу вошли редко исполняемые произведения о Великой Отечественной войне в специальных обработках для хора a cappella.

Главным событием вечера станет псковская премьера кантаты «Солдатские песни» московского композитора Алексея Ларина. Произведение посвящено событиям отечественной истории и отражает современный взгляд автора на военное прошлое страны.

За дирижерским пультом выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных и Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Сергей Кузнецов.

Концерт состоится в Большом зале Псковской областной филармонии. Начало программы запланировано на 22 июня. Билеты доступны на сайте филармонии и в кассе БКЗ.