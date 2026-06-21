Два музея-квартиры в Пскове перейдут на новый режим работы

15:02, 21 июня 2026, ПАИ

С 22 июня Музей-квартира В. И. Ленина и Музей-квартира Ю. П. Спегальского перейдут на новый режим работы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Рабочие дни – со среды до воскресенья с 11:00 до 18:00. Понедельник и вторник будут выходными днями. Последняя среда месяца – санитарный день.