Михаил Ведерников вручил региональные награды лучшим специалистам здравоохранения Псковской области

14:04, 21 июня 2026, ПАИ

В День медицинского работника губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил региональные награды лучшим специалистам здравоохранения Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

«Вместе с ними ведём работу по модернизации отрасли, повышению качества и доступности помощи. Только за прошлый год на развитие направлено 2,3 млрд рублей: обновляется инфраструктура, закупается оборудование, – отметил губернатор. – Продолжаем совершенствовать меры поддержки, как договаривались с депутатами фракции «Единой России». Сейчас ими охвачены 1,5 тысячи врачей и медсестёр».

Особое внимание уделяется кадрам. В прошлом году в больницы пришло около 100 врачей и более 170 специалистов среднего звена.

«В этом году ждём выпускников – вчерашних студентов и ординаторов. Рассчитываю, что опытные коллеги станут для них наставниками», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Награды сегодня получили руководители учреждений, врачи, фельдшеры, старшие медсёстры.

«Благодарю каждого за профессионализм и преданность делу!» – заключил губернатор.

День медицинского работника ежегодно отмечается в России в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпал на 21 июня. В этот день поздравления принимают врачи, фельдшеры, медсёстры, лаборанты, санитары и все, кто посвятил свою жизнь заботе о здоровье людей. С какими результатами Псковская область встречает День медработника, можно узнать здесь.