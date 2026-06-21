Пять псковских медиков получили ключи от служебных квартир

13:02, 21 июня 2026, ПАИ

Накануне Дня медицинского работника пять специалистов получили ключи от служебных квартир, сообщил в своём канале в мессенджере Max губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что в Псковской области действует комплекс федеральных и региональных мер поддержки. При содействии Законодательного Собрания и партии «Единая Россия» пакет постоянно совершенствуется.

«Приоритетное направление — обеспечение жильём. На эти цели ежегодно выделяется порядка 50 млн рублей. За последние 5 лет служебные квартиры получили более 120 медиков», - уточнил Михаил Ведерников.

День медицинского работника ежегодно отмечается в России в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпал на 21 июня. В этот день поздравления принимают врачи, фельдшеры, медсёстры, лаборанты, санитары и все, кто посвятил свою жизнь заботе о здоровье людей. С какими результатами Псковская область встречает День медработника, можно узнать здесь.