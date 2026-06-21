Михаил Ведерников: Труд медиков заслуживает самых искренних слов благодарности

12:30, 21 июня 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере Max поздравил работников здравоохранения с Днём медицинского работника, поблагодарив врачей, фельдшеров, медсестёр и всех специалистов отрасли за ежедневный труд и преданность профессии.

Глава региона отметил, что именно медицинские работники каждый день заботятся о здоровье жителей области, проявляя высокий профессионализм, ответственность и самоотдачу.

Михаил Ведерников подчеркнул, что знания, опыт и верность своему делу заслуживают самых искренних слов благодарности. По его словам, региональные власти продолжат создавать условия для работы медицинских работников, развивать систему поддержки специалистов, обеспечивать возможности для профессионального роста и повышения уровня оплаты труда.

Губернатор пожелал сотрудникам системы здравоохранения здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений.

День медицинского работника ежегодно отмечается в России в третье воскресенье июня. В этот день поздравления принимают врачи, фельдшеры, медсёстры, лаборанты, санитары и все, кто посвятил свою жизнь заботе о здоровье людей. С какими результатами Псковская область встречает День медработника, можно узнать здесь.