Кинологи и их четвероногие напарники устроили показательные выступления в Великих Луках

13:14, 21 июня 2026, ПАИ

В преддверии Дня образования кинологических подразделений МВД России в Великолукской крепости прошёл праздник, посвящённый служебным собакам и их наставникам. Горожане смогли увидеть, как работают четвероногие помощники полиции и какие задачи они выполняют каждый день, рассказали ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Главной частью мероприятия стали показательные выступления. Служебные собаки вместе с кинологами продемонстрировали навыки поиска спрятанных предметов. Именно такие умения помогают полицейским находить наркотики, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Кинологи вместе с сотрудниками Госавтоинспекции разыграли ситуацию, в которой служебная собака помогла задержать злоумышленника.