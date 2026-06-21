В псковской медсанчасти МВД вручили награды ко Дню медика

12:07, 21 июня 2026, ПАИ

В День медицинского работника в медико-санитарной части МВД России по Псковской области прошла торжественная встреча. Медиков поздравили заместители начальника регионального УМВД, председатель совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск области Николай Северинюк, а также врио руководителя аппарата правительства Псковской области Наталья Волкова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Гости поблагодарили сотрудников учреждения за профессионализм и ежедневную работу по сохранению здоровья пациентов. Они отметили, что труд медиков требует высокой ответственности, выдержки и полной самоотдачи.

Медико-санитарная часть МВД обеспечивает медицинской помощью сотрудников органов внутренних дел, ветеранов службы и членов их семей. Помимо оказания медицинской помощи, специалисты решают задачи, связанные со спецификой работы правоохранительных органов.

Во время торжественного мероприятия лучшим сотрудникам вручили благодарственные письма правительства Псковской области и ведомственные награды.