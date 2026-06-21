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Общество

Марина Гаращенко поздравила медиков Псковской области с профессиональным праздником

Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко поздравила медицинских работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

Марина Гаращенко. Фото: канал министра в мессенджере MAX

В своём обращении в мессенджере MAX глава регионального здравоохранения подчеркнула, что работа врача, фельдшера, медицинской сестры и других специалистов отрасли требует высокой ответственности, самоотдачи и душевного тепла.

По словам Марины Гаращенко, именно медицинские работники ежедневно стоят на страже здоровья и жизни жителей региона, первыми приходят на помощь пациентам, возвращают людям надежду и помогают им вернуться к полноценной жизни.

Особые слова благодарности министр адресовала молодым специалистам, которые приходят работать в медицинские учреждения области, и отметила, что современные знания и энергия молодых врачей в сочетании с опытом старшего поколения являются важным условием дальнейшего развития здравоохранения региона.

«Особенно хочется отметить молодых специалистов, которые сегодня приходят в профессию. Ваш свежий взгляд, современные знания и энергия в сочетании с опытом старших коллег – залог развития медицины Псковской области», – подчеркнула Марина Гаращенко.

Министр также выразила признательность ветеранам здравоохранения, отметив их вклад в становление и развитие медицинской системы региона.

«В этот праздничный день я хочу выразить глубокую благодарность всем вам за верность долгу, профессионализм и человечность. Отдельные слова признательности адресую нашим дорогим ветеранам здравоохранения, чей бесценный опыт стал фундаментом нынешних успехов», – отметила глава областного минздрава.

В завершение Марина Гаращенко пожелала медицинским работникам крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия и благодарных пациентов.

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