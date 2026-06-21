В Псковской области наступил самый длинный день в году

10:05, 21 июня 2026, ПАИ

Летнее солнцестояние произойдёт сегодня, 21 июня. В этот момент Солнце поднимется на максимальную высоту над горизонтом, а день в Северном полушарии станет самым длинным в году. В Псковской области он продлится 18 часов и 8 минут: сегодня солнце взошло в 04:04 и скроется за горизонтом только в 22:12.

Солнцестояние наступит в 11:24 по московскому времени. После этого световой день начнёт постепенно сокращаться, а ночи – увеличиваться. Продолжительность дня и ночи вновь сравняется 23 сентября, в день осеннего равноденствия.

Самый короткий день в году ожидается во время зимнего солнцестояния – 21 декабря.