Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Пскова поблагодарил врачей и медсестёр за ежедневный труд

Глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX поздравил работников здравоохранения с Днём медицинского работника и поблагодарил их за ежедневный труд, ответственность и заботу о пациентах.

Фото: канал Бориса Елкина в мессенджере MAX

Поздравления адресованы врачам, медсёстрам, фельдшерам, санитарам, лаборантам и всем специалистам, связавшим свою жизнь с медициной. По словам главы города, работа медиков требует не только профессиональных знаний, но и большого душевного участия.

Борис Елкин отметил, что медицинские работники ежедневно помогают людям, возвращают им здоровье и надежду, принимая на себя огромную ответственность.

Глава Пскова поблагодарил сотрудников системы здравоохранения за терпение, чуткость и преданность профессии. Он пожелал медикам крепкого здоровья, благополучия, сил для работы и отдыха, а также больше светлых и радостных моментов в жизни.

«Ваша профессия – это не просто работа, это призвание. Каждый день вы берёте на себя огромную ответственность, дарите надежду, возвращаете людям здоровье и саму жизнь», – отметил Борис Елкин.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






21 июня 2026

Михаил Ведерников вручил региональные награды лучшим специалистам здравоохранения Псковской области
21 июня 2026

Кинологи и их четвероногие напарники устроили показательные выступления в Великих Луках
21 июня 2026

Пять псковских медиков получили ключи от служебных квартир
21 июня 2026

Михаил Ведерников: Труд медиков заслуживает самых искренних слов благодарности
21 июня 2026

В псковской медсанчасти МВД вручили награды ко Дню медика
21 июня 2026

Первое за 100 лет богослужение пройдёт в крепости Великих Лук
21 июня 2026

Глава Пскова поблагодарил врачей и медсестёр за ежедневный труд
21 июня 2026

Псковский облсовпроф включился в работу по наблюдению за выборами

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...