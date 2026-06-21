Глава Пскова поблагодарил врачей и медсестёр за ежедневный труд

11:34, 21 июня 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX поздравил работников здравоохранения с Днём медицинского работника и поблагодарил их за ежедневный труд, ответственность и заботу о пациентах.

Поздравления адресованы врачам, медсёстрам, фельдшерам, санитарам, лаборантам и всем специалистам, связавшим свою жизнь с медициной. По словам главы города, работа медиков требует не только профессиональных знаний, но и большого душевного участия.

Борис Елкин отметил, что медицинские работники ежедневно помогают людям, возвращают им здоровье и надежду, принимая на себя огромную ответственность.

Глава Пскова поблагодарил сотрудников системы здравоохранения за терпение, чуткость и преданность профессии. Он пожелал медикам крепкого здоровья, благополучия, сил для работы и отдыха, а также больше светлых и радостных моментов в жизни.

«Ваша профессия – это не просто работа, это призвание. Каждый день вы берёте на себя огромную ответственность, дарите надежду, возвращаете людям здоровье и саму жизнь», – отметил Борис Елкин.