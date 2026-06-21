Псковичи рассказали, за что благодарны врачам и медсёстрам

10:22, 21 июня 2026, ПАИ

В День медицинского работника жители Пскова присоединились к поздравлениям в адрес врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, работников скорой помощи и всех специалистов системы здравоохранения.

В профессиональный праздник многие псковичи вспоминают врачей, которые помогли им самим или их близким, поддержали в трудный момент и подарили надежду на выздоровление.

Какие слова благодарности жители города адресуют медикам и за что говорят им спасибо — смотрите в опросе телеканала «Первый Псковский».