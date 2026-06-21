Псковский облсовпроф включился в работу по наблюдению за выборами
В Псковской области начал свою работу общественный штаб по наблюдению за выборами. Первое заседание объединило ключевых общественных деятелей, в том числе из Псковского областного совета профессиональных союзов: организацию представляла советник-консультант Надежда Партхаль, сообщили ПАИ в облсовпрофе.
«Участие профсоюзов в этом процессе – логичный шаг, ведь защита прав человека начинается с защиты его гражданского волеизъявления», – отметили в организации.
В состав штаба вошли представители ОП РФ, ветераны СВО, журналисты, юристы и активисты НКО. Их миссия – сделать процесс максимально прозрачным для общества. Штаб будет работать вплоть до окончательного подсчёта голосов.
Голосование пройдёт в течение трёх дней – 18, 19 и 20 сентября. На территории области будет открыто 567 избирательных участков.
Жителям региона предстоит выбрать депутатов Государственной Думы РФ IX созыва, Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва и собраний Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов (дополнительные выборы).
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