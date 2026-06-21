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Фёдор Колодезник по народному календарю: почему в этот день искали воду и следили за росой

Православные верующие 21 июня чтят память великомученика Феодора Стратилата. На Руси этот день связывали не только с церковными традициями, но и с многочисленными народными приметами, посвящёнными урожаю, воде и труду на земле.

Феодор Стратилат жил на рубеже III–IV веков и считается одним из наиболее почитаемых воинов-христиан. Согласно церковному преданию, он подвергся жестоким гонениям во времена императора Ликиния, открыто исповедуя христианскую веру. На Руси святого почитали как покровителя православного воинства.

Существуют и предания о подвиге Феодора, согласно которым он победил змея, терроризировавшего жителей города. Благодаря этому святой стал символом мужества и защиты.

В народном календаре день получил название Федор Стратилат. Особое значение он имел для колодезников — мастеров, занимавшихся поиском воды и строительством колодцев. Считалось, что вечером на предполагаемом месте копки нужно оставить сковороду, а утром по появившейся влаге определить, есть ли под землёй вода. Также место для будущего колодца нередко выбирали по утреннему туману.

Колодезной воде на Руси приписывали целебные свойства. Особой силой, по поверьям, обладала вода из семи разных колодцев, которую использовали при лечении различных недугов.

Утром крестьяне внимательно наблюдали за росой. Так называемые стратилатовы росы считались вещими. Обильная роса сулила хороший урожай льна и конопли.

С Федорова дня начиналась и навозница — время вывоза навоза на поля. В работе участвовала вся семья: мужчины грузили телеги, женщины и молодёжь распределяли удобрение по земле, а старшие готовили обед. Считалось, что плодородие напрямую зависит от заботы о земле, поэтому к этому труду относились с уважением.

Особое внимание обращали и на погоду. В народе говорили: «Федор Стратилат грозами богат». Гроза в этот день считалась неблагоприятной приметой и могла предвещать трудности при заготовке сена, а продолжительные раскаты грома сулили затяжное ненастье.

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