Александр Котов: Главным инструментом врача всегда остаётся его сердце
Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил работников и ветеранов системы здравоохранения с Днём медицинского работника, отметив особую роль врачей и медицинского персонала в жизни общества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.
По словам спикера, современная медицина стремительно развивается: в больницах внедряются цифровые технологии, искусственный интеллект и новое оборудование. Однако главной ценностью здравоохранения по-прежнему остаются люди, посвятившие себя помощи пациентам.
«Главным инструментом врача всегда остаётся его сердце. Никакое программное обеспечение не сможет заменить собой высочайший профессионализм, интуицию и многолетний опыт медика», – подчеркнул Александр Котов.
Он отметил, что за самыми точными диагнозами и сложнейшими операциями всегда стоят врачи, фельдшеры, медицинские сёстры, лаборанты и санитарки, которые ежедневно спасают жизни и заботятся о здоровье жителей региона.
От имени депутатского корпуса Александр Котов поблагодарил работников здравоохранения за благородный труд, терпение и преданность профессии.
«Вы тот самый фундамент, на котором строится благополучие нашего государства. С Днём медицинского работника!» – заключил спикер областного Собрания.
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