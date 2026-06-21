Александр Котов: Главным инструментом врача всегда остаётся его сердце

09:47, 21 июня 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил работников и ветеранов системы здравоохранения с Днём медицинского работника, отметив особую роль врачей и медицинского персонала в жизни общества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

По словам спикера, современная медицина стремительно развивается: в больницах внедряются цифровые технологии, искусственный интеллект и новое оборудование. Однако главной ценностью здравоохранения по-прежнему остаются люди, посвятившие себя помощи пациентам.

«Главным инструментом врача всегда остаётся его сердце. Никакое программное обеспечение не сможет заменить собой высочайший профессионализм, интуицию и многолетний опыт медика», – подчеркнул Александр Котов.

Он отметил, что за самыми точными диагнозами и сложнейшими операциями всегда стоят врачи, фельдшеры, медицинские сёстры, лаборанты и санитарки, которые ежедневно спасают жизни и заботятся о здоровье жителей региона.

От имени депутатского корпуса Александр Котов поблагодарил работников здравоохранения за благородный труд, терпение и преданность профессии.

«Вы тот самый фундамент, на котором строится благополучие нашего государства. С Днём медицинского работника!» – заключил спикер областного Собрания.