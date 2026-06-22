В Великих Луках полиция разыскивает пропавшего гражданина Белоруссии

10:03, 22 июня 2026, ПАИ

Сотрудники полиции разыскивают 57-летнего гражданина Белоруссии Сергея Буйвола, местонахождение которого остаётся неизвестным с 1 декабря 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина родом из деревни Красногорки Несвижского района Витебской области. По оперативным данным, он может находиться на территории Великих Лук.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Буйвола, просят звонить в полицию по телефону 8-911-883-38-83 или 102.