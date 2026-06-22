Часть улицы Кузнецкой перекроют в Пскове с 6 июля
Улицу Кузнецкую частично перекроют в Пскове с 6 по 12 июля, следует из постановления, опубликованного на сайте администрации города.
Движение транспорта ограничат на участке от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта.
В качестве объездов следует использовать улицы Яна Фабрициуса, Гражданскую и Спортивную.
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности во время ремонта инженерных сетей теплоснабжения.
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