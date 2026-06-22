Часть улицы Кузнецкой перекроют в Пскове с 6 июля

16:29, 22 июня 2026, ПАИ

Улицу Кузнецкую частично перекроют в Пскове с 6 по 12 июля, следует из постановления, опубликованного на сайте администрации города.

Движение транспорта ограничат на участке от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта.

В качестве объездов следует использовать улицы Яна Фабрициуса, Гражданскую и Спортивную.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности во время ремонта инженерных сетей теплоснабжения.