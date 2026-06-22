Детский отдых в Крыму приостановлен до сентября

17:00, 22 июня 2026, ПАИ

Власти временно приостановили организацию детского отдыха в Республике Крым. Согласно указу главы региона, до 1 сентября 2026 года прекращены бронирование мест, приём и размещение детей и организованных детских групп. Как сообщили в Минпросвещения России, ситуация находится на постоянном контроле ведомства. Для координации работы создан оперативный штаб.

Организован плановый вывоз детей из международного детского центра «Артек» к местам постоянного проживания. На всём маршруте сопровождающих координируют представители специальных служб, а также принимаются меры для обеспечения безопасности и комфорта детей во время возвращения.

Кроме того, отменён ближайший заезд во всероссийский детский центр «Алые паруса». Родителей участников смен информируют в индивидуальном порядке.

В Минпросвещения отметили, что семьям предложат альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах страны.

Ведомство также призвало граждан ориентироваться только на официальные источники информации.