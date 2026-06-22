Схема движения автобусов изменится в Пскове в День города

16:52, 22 июня 2026, ПАИ

Схема движения общественного транспорта изменится на время проведения праздничных мероприятий, посвящённых 1123-й годовщине со дня первого упоминания Пскова в летописи, 82-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, памяти княгини Ольги. Соответствующее постановление подписал глава Пскова Борис Елкин.

23 июля с 11:30 до 13:00 автобусы маршрутов № 2, 5, 16, 107, 205, 207, 350 проследуют по улицам 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. Также автобусы маршрута № 6 будут двигаться по улицам 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальной (с заездом на вокзал) и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Что касается автобусов маршрутов № 8, 8А, 19, то они в этот период поедут по улицам 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальной (с заездом на вокзал), улицам Яна Фабрициуса, Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.

Также 25 июля с 08:00 до 10:15 автобусы маршрутов № 2, 107, 205, 207, 350 будут двигаться по улицам 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. Автобусы маршрута № 6 проследуют по улицам 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальной (с заездом на вокзал) и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Кроме того, в этот период автобусы маршрутов № 8, 8а, 19 будут ехать по улицам 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальной (с заездом на вокзал), улицам Яна Фабрициуса, Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.

Ранее сообщалось, какие улицы перекроют в День города Пскова.