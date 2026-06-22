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Общество

Стало известно, какие улицы перекроют в День города Пскова

Несколько улиц перекроют в Пскове для проведения мероприятий, посвящённых 1123-летию со дня первого упоминания города в летописи, 82-й годовщине со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и памяти княгини Ольги. Соответствующее постановление подписал глава Пскова Борис Елкин.

Фото: ПАИ

Улицу Кузнецкую на участке от площади Победы до улицы Калинина перекроют 23 июля с 11:30 до 13:00. Для объезда следует использовать улицу 128-й Стрелковой Дивизии.

25 июля с 08:00 до 10:15 будут перекрыты площадь Победы, улица Яна Фабрициуса на участке от площади Победы до улицы Гражданской, улица Советская на участке от улицы Некрасова до улицы Гражданской, улица Кузнецкая на участке от площади Победы до улицы Калинина.

Перекрытия вводятся для обеспечения безопасности граждан при проведении праздничных мероприятий.

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