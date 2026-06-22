Депутаты Псковской городской Думы почтили память погибших

15:39, 22 июня 2026, ПАИ

22 июня, в День памяти и скорби, депутаты Псковской городской Думы приняли участие в торжественном ритуале возложения гирлянды воинской славы и цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

В рамках памятной церемонии участники также присоединились к общероссийской минуте молчания. Эта минута тишины, которая проводится ежегодно 22 июня в 12:15 по московскому времени, приурочена к тому самому моменту в 1941 году, когда по радио было озвучено обращение Вячеслава Молотова о начале войны.

Кроме того, к всероссийской акции на рабочих местах присоединились сотрудники аппарата Псковской городской Думы.