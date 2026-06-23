Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Лебединый детский сад: на озере в Пушкинском заповеднике появилась семья с птенцами

На озере Белогули в Пушкинском заповеднике семья лебедей-шипунов вывела шесть птенцов, рассказали ПАИ сотрудники.

Алексею Михайлову, который работает в музее-заповеднике, повезло сделать первые в этом году фотографии, на которых родители «вывели» лебедят на их первую прогулку по озеру.

  • Птицы на озере Белогули
    Фото: Алексей Михайлов
  • Птицы на озере Белогули
    Фото: Алексей Михайлов
  • Птицы на озере Белогули
    Фото: Алексей Михайлов
  • Птицы на озере Белогули
    Фото: Алексей Михайлов
  • Птицы на озере Белогули
    Фото: Алексей Михайлов
  • Птицы на озере Белогули
    Фото: Алексей Михайлов

Помимо лебединой семьи, Алексею Михайлову удалось сфотографировать и других обитателей Белогули: чомгу с её перьевыми «рожками», чёрную лысуху с белой лобной бляшкой-«звездой» и даже дроздовидную камышовку, вероятно, неподалёку от её гнезда.

Ранее мы писали о пополнении в семье лебедей на Городищенском озере в Изборске.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






23 июня 2026

Обучение общественных наблюдателей к выборам стартовало в Пскове
23 июня 2026

Эффективные способы защиты от клещей назвали специалисты
23 июня 2026

Центральной площадкой Дня молодёжи в Пскове станет Финский парк
23 июня 2026

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины провели диалог со школьниками в Печорах
23 июня 2026

Празднование Дня молодёжи в Пскове продлится с 26 по 28 июня
23 июня 2026

Дожди и до +23 градусов ожидается в Псковской области 24 июня
23 июня 2026

Дороги, школы и спорт: куда направят дополнительные 87,8 млн рублей в бюджете Пскова
23 июня 2026

МРТ без направления: в Минздраве объяснили, где это будет работать

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...