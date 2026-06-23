Лебединый детский сад: на озере в Пушкинском заповеднике появилась семья с птенцами
На озере Белогули в Пушкинском заповеднике семья лебедей-шипунов вывела шесть птенцов, рассказали ПАИ сотрудники.
Алексею Михайлову, который работает в музее-заповеднике, повезло сделать первые в этом году фотографии, на которых родители «вывели» лебедят на их первую прогулку по озеру.
-
Фото: Алексей Михайлов
-
Фото: Алексей Михайлов
-
Фото: Алексей Михайлов
-
Фото: Алексей Михайлов
-
Фото: Алексей Михайлов
-
Фото: Алексей Михайлов
Помимо лебединой семьи, Алексею Михайлову удалось сфотографировать и других обитателей Белогули: чомгу с её перьевыми «рожками», чёрную лысуху с белой лобной бляшкой-«звездой» и даже дроздовидную камышовку, вероятно, неподалёку от её гнезда.
Ранее мы писали о пополнении в семье лебедей на Городищенском озере в Изборске.