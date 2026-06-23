Лебединый детский сад: на озере в Пушкинском заповеднике появилась семья с птенцами

10:20, 23 июня 2026, ПАИ

На озере Белогули в Пушкинском заповеднике семья лебедей-шипунов вывела шесть птенцов, рассказали ПАИ сотрудники.

Алексею Михайлову, который работает в музее-заповеднике, повезло сделать первые в этом году фотографии, на которых родители «вывели» лебедят на их первую прогулку по озеру.



Фото: Алексей Михайлов



Фото: Алексей Михайлов



Фото: Алексей Михайлов



Фото: Алексей Михайлов



Фото: Алексей Михайлов



Фото: Алексей Михайлов











Помимо лебединой семьи, Алексею Михайлову удалось сфотографировать и других обитателей Белогули: чомгу с её перьевыми «рожками», чёрную лысуху с белой лобной бляшкой-«звездой» и даже дроздовидную камышовку, вероятно, неподалёку от её гнезда.

Ранее мы писали о пополнении в семье лебедей на Городищенском озере в Изборске.