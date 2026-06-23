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Общество

МРТ без направления: в Минздраве объяснили, где это будет работать

Пройти магнитно-резонансную томографию (МРТ) без направления врача с 1 сентября 2026 года можно будет только в частных медицинских центрах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина.

Скриншот видео телеканала «Первый Псковский»

«В негосударственных медицинских организациях при оказании медпомощи вне рамок программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 1 сентября допускается обращение гражданина без направления лечащего врача в целях проведения МРТ», – пояснил замминистра.

При этом показания и противопоказания к процедуре будет определять врач-рентгенолог.

Специалисты отмечают, что изменение правил доступа к исследованию упростит диагностику и позволит пациентам быстрее получать необходимые медицинские услуги.

Ранее, 22 июня, Минздрав опубликовал приказ, разрешающий проходить МРТ без направления лечащего врача, фельдшера или акушера. Однако, как уточнили в ведомстве, нововведение касается только частных клиник. В государственных медучреждениях прежний порядок сохраняется: для прохождения томографии по-прежнему необходимо направление.

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МРТ без направления: в Минздраве объяснили, где это будет работать

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